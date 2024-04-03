Какие штрафы можно получить во время отдыха на природе в Москве

С приходом тепла москвичи все чаще проводят время на природе. Однако важно помнить, что во время такого отдыха есть риск получить немаленький штраф. Разбираемся вместе с юристом, за что предусмотрено наказание.

Время шашлыков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Устраивать пикник разрешено в любом городском парке, но жарить шашлык на мангале можно только в специально оборудованных пикниковых зонах. За розжиг костра вне таких зон предусмотрен штраф до 5 000 рублей, рассказала Москве 24 юрист Елена Зарецкая.



Елена Зарецкая юрист Также стоит помнить, что нельзя использовать мангал во дворе многоквартирного дома, возле гаражей, на балконах. Запрещено разводить костер в лесу. За все это предусмотрен штраф до 15 000 рублей, а если в регионе действуют условия особого противопожарного режима, то он может увеличиться и до 20 000.

Административное наказание также предусмотрено за поджог хвороста, сухой травы и лесной подстилки – в таком случае штраф для физлиц составит до 50 000 рублей.

При этом юрист напомнила, что на дачном участке можно жарить шашлык на мангале, если расстояние от построек составляет пять метров.

Мусор в лесу и парковка у воды

Одно из самых частых нарушений – мусор, оставленный после пикника. В этой ситуации настроение отдыхающим может подпортить штраф до 1 000 рублей. Если же водитель или пассажиры выбросили отходы прямо из автомобиля, то сумма составит до 15 000, добавила юрист.

"В случае когда компания оставляет после себя мусор во дворе жилого дома, это грозит штрафом до 3 000 рублей на каждого участника вечеринки", – подчеркнула юрист.

Также автомобилисты не могут подъезжать слишком близко к открытой воде – за это предусмотрено наказание до 5 000 рублей. Зарецкая напомнила, что длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоема:

к рекам или ручьям протяженностью более 50 километров нельзя подъезжать ближе чем на 200 метров;

если длина реки – от 10 до 59 километров, то дистанция должна составлять не менее 100 метров;

если же протяженностью водоема – до 10 километров, парковаться нужно не менее чем за 50 метров (такое же расстояние нужно соблюдать и при остановке недалеко от озера).

Еще одна важная деталь: штраф за мытье машины около водоема (ближе чем 50 метров) – до 1 000 рублей. Если же водитель заехал в реку или вылил туда грязную воду, то сумма вырастает до 3 000.

Вечеринка под окном

Касаются штрафы и тех, кто отдыхает в парке недалеко от жилых домов: в этом случае могут привлечь к ответственности по закону о тишине. В столице громко гулять не получится после 23:00 и до 07:00, а в области – с 21:00 до 08:00.

"В Москве для физлиц размер штрафа составит до 2 000 рублей, а на территории области – до 3 000", – сказала Зарецкая.

Кроме того, юрист напомнила, что в парках и общественных местах запрещено употреблять алкоголь – за это предусмотрен штраф до 1 500 рублей.