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16 апреля, 08:30

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Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

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Более 70 тысяч столичных школьников будут ежегодно принимать участие в театральных постановках, а также ходить на экскурсии в московские театры. О развитии дополнительного образования Москвы к 2030 году рассказал Сергей Собянин.

Также выйдут на новый уровень фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания. Ожидается, что через пять лет ежегодно в различных дисциплинах будут соревноваться более 400 тысяч участников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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