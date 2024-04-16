16 апреля, 08:30Новости
Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве
Более 70 тысяч столичных школьников будут ежегодно принимать участие в театральных постановках, а также ходить на экскурсии в московские театры. О развитии дополнительного образования Москвы к 2030 году рассказал Сергей Собянин.
Также выйдут на новый уровень фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания. Ожидается, что через пять лет ежегодно в различных дисциплинах будут соревноваться более 400 тысяч участников.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.