Собянин рассказал о реорганизации нежилой застройки в Бескудниковском районе

В Бескудниковском районе столицы на месте заброшенной промзоны появится новый жилой квартал. О планах комплексного развития этой территории в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о площадке между Дмитровским шоссе, улицами Летчика Осканова и Дубнинской. Туда уже провели метро, а скоро возведут гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы, магазины, кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.