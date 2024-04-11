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11 апреля, 10:45

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Собянин рассказал о реорганизации нежилой застройки в Бескудниковском районе

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В Бескудниковском районе столицы на месте заброшенной промзоны появится новый жилой квартал. О планах комплексного развития этой территории в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о площадке между Дмитровским шоссе, улицами Летчика Осканова и Дубнинской. Туда уже провели метро, а скоро возведут гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы, магазины, кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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