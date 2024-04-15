До конца года в столице планируется построить еще 13 медицинских объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До конца этого года в столице планируется завершить строительство 13 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой помощи, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развитию системы здравоохранения в городе уделяется большое внимание, причем строятся как уникальные медицинские центры мирового уровня, так и поликлиники в шаговой доступности.

Бочкарев рассказал, что в этом году в эксплуатацию уже ввели несколько медицинских объектов, а до конца года достроят еще три поликлиники, три больничных корпуса, семь лабораторий и станций скорой помощи.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и повышение их доступности – важное направление столичной политики.

Ранее стало известно, что столица выделила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы по итогам 2023 года.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 28,1 гектара земли отвели для возведения школ и детсадов, 12,9 гектара – для строительства учреждений здравоохранения, еще 5 гектаров предоставили застройщикам для создания спортивных комплексов.

