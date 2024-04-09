Работа баз ГИБДД восстановлена в Москве после технического сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве восстановили работу баз Госавтоинспекции после технического сбоя. Регистрация автомобилей и выдача прав осуществляются в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя", – отмечается в сообщении.

Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспорта возобновили в полном объеме.

Днем 9 апреля регистрация автомобилей и замена водительских удостоверений были временно приостановлены из-за технического сбоя программного обеспечения (ПО) в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции столицы. Специалисты принимали меры для устранения причин сбоя.

Из-за инцидента было принято решение продлить время работы подразделений, чтобы все обратившиеся в Госавтоинспекцию 9 апреля смогли решить свою проблему.

Сбой в базах ГИБДД произошел в РФ из-за перехода на новое программное обеспечение. Водители по всей стране не могли получить или обменять права, а также зарегистрировать машину.

