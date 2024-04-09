09 апреля, 12:51Технологии
Выдача водительских удостоверений в Подмосковье приостановлена из-за сбоя в базах ГИБДД
Фото: Москва 24
Выдачу водительских удостоверений в Московской области приостановили из-за сбоя в базах ГИБДД. Об этом сообщается в телеграм-канале главка МВД России по Подмосковью.
Также приостановлена процедура регистрации автомобилей в подразделениях Госавтоинспекции. Сейчас специалисты проводят работы, чтобы устранить последствия технического сбоя. О возобновлении оказания услуг сообщат дополнительно, говорится в публикации.
Более того, время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся граждан.
9 апреля сбой в базах ГИБДД произошел в РФ из-за перехода на новое программное обеспечение. Автомобилисты по всей стране не могут получить или обменять права, а также зарегистрировать машину.
Свыше 320 тыс водительских удостоверений выдали в ГИБДД за 2023 год