09 апреля, 12:07Технологии
Сбой в базах ГИБДД произошел из-за перехода на новую систему
Фото: 123RF/yarr70
Сбой в базах ГИБДД произошел в России из-за перехода на новое программное обеспечение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Водители по всей стране не могут получить или обменять права, а также зарегистрировать автомобили.
В марте в работе базы ГИБДД по всей России также произошел сбой. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин тогда сообщил, что собственнику автомобиля грозит штраф, если он не успеет зарегистрировать его в ГИБДД в установленные законом сроки.
Он напомнил, что по закону, если не поставить машину на учет в течение 10 дней, это будет считаться административным правонарушением. Эксперт считает, что водителей, которые во время сбоя не смогли зарегистрировать автомобиль, штрафовать не стоит, поскольку они не виноваты в сложившейся ситуации.