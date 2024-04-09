Сбой в базах ГИБДД произошел из-за перехода на новую систему

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Сбой в базах ГИБДД произошел в России из-за перехода на новое программное обеспечение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Водители по всей стране не могут получить или обменять права, а также зарегистрировать автомобили.

В марте в работе базы ГИБДД по всей России также произошел сбой. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин тогда сообщил, что собственнику автомобиля грозит штраф, если он не успеет зарегистрировать его в ГИБДД в установленные законом сроки.

Он напомнил, что по закону, если не поставить машину на учет в течение 10 дней, это будет считаться административным правонарушением. Эксперт считает, что водителей, которые во время сбоя не смогли зарегистрировать автомобиль, штрафовать не стоит, поскольку они не виноваты в сложившейся ситуации.