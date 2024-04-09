Замену водительских прав приостановили в Москве из-за сбоя в базах ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация автомобилей и замена водительских удостоверений временно приостановлена из-за технического сбоя программного обеспечения (ПО) в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ГИБДД отметили, что сейчас специалисты принимают меры для устранения причин сбоя. При этом в ведомстве предупредили, что дополнительно сообщат о возобновлении оказания госуслуг. Из-за этого инцидента также было принято решение продлить время работы подразделений, чтобы все обратившиеся в Госавтоинспекцию 9 апреля смогли решить свою проблему.

"Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы", – уточнили в пресс-службе.

Сбой в базах ГИБДД произошел 9 апреля в РФ из-за перехода на новое программное обеспечение. Водители по всей стране не могут получить или обменять права, а также зарегистрировать машину.

В связи с этим выдачу водительских удостоверений приостановили в Московской области. Также приостановлена процедура регистрации автомобилей в подразделениях Госавтоинспекции.

