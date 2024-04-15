Москва выставит на торги участок в Бескудниковском районе по программе КРТ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На торги в Москве выставят неэффективно используемый участок в Бескудниковском районе площадью 1,98 гектара. Его реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По проекту здесь построят общественно-деловой комплекс", – отметил он.

Участок находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Сейчас на территории расположены автозаправочная станция, автомойка и ремонтная мастерская.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на участке построят объекты общественно-деловой недвижимости, гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны.

"Также здесь проведут работы по благоустройству территории и проложат улично-дорожную сеть", – прокомментировал Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации первого проекта КРТ. В Октябрьском Поле ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. Также там построили дом с медицинским центром и школу.

Согласно условиям договора, который был заключен в 2020 году, инвестор построит на месте бывшей промзоны современный городской квартал.