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Новости

06 апреля, 22:30

Город

Новый учебный корпус готов на 50% в Косино-Ухтомском районе столицы

Новый учебный корпус готов на 50% в Косино-Ухтомском районе столицы

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В Косино-Ухтомском районе наполовину готов новый учебный корпус на 800 мест. Там разместятся школа и детский сад. Известно, что завершены работы по устройству внутренних стен и перегородок, активно ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей

В здании появятся современные классы, актовый зал, библиотечный центр. Подробнее обо всех возможностях будущего комплекса, а также о других новых учебных корпусах, которые возводят в столице, – в эфире телеканала Москва 24.

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