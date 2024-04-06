Новый учебный корпус готов на 50% в Косино-Ухтомском районе столицы

В Косино-Ухтомском районе наполовину готов новый учебный корпус на 800 мест. Там разместятся школа и детский сад. Известно, что завершены работы по устройству внутренних стен и перегородок, активно ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей

В здании появятся современные классы, актовый зал, библиотечный центр. Подробнее обо всех возможностях будущего комплекса, а также о других новых учебных корпусах, которые возводят в столице, – в эфире телеканала Москва 24.