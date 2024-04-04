Столичные школьники завоевали 38 дипломов на олимпиаде по немецкому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента образования и науки города Москвы/Полина Савинская

38 столичных школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады по немецкому языку. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента образования и науки города.

Финал проходил в Самаре с 29 марта по 3 апреля среди почти 250 учеников из Москвы и других регионов РФ. Победителями стали 11 старшеклассников города, а призерами – 27. Для сборной столицы это стало новым рекордом по числу наград в соревнованиях по немецкому языку. Кроме того, дипломы завоевали обучающиеся 23 городских школ.

"Ребятам, которые только начинают подготовку, я советую не жалеть сил, выкладываться по полной, хоть и будет очень тяжело. Если это перетерпеть, вас будут ждать незабываемые эмоции. Я никогда не плакала от счастья, и вот сегодня это впервые произошло", – рассказала девятиклассница Полина Савинская из школы № 1357, получившая диплом победителя.

Перед участниками финала стояла задача показать свои навыки владения языком в письменном и устном туре. В первом им предстояло пройти тест на лексику и грамматику, ответить на вопросы о стране, а также пройти конкурс чтения, аудирования и творческого письма. На втором устном этапе ученики подготовили презентацию и дискутировали с коллегами.

До этого стало известно, что столичные школьники завоевали 108 дипломов на всероссийской олимпиаде по испанскому языку и истории. Победителями конкурса испанского языка стали 7 учеников, а призерами – 31.