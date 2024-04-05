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Новости

05 апреля, 09:30

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Собянин: школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Собянин: школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных археологических находках XII века

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Сергей Собянин сообщил об археологических находках времен основания Москвы

В этом учебном году в столичных школах внедрили единый стандарт предпрофессионального образования. Так, открылись медицинские, инженерные, предпринимательские, психолого-педагогические, медиа и IT-классы. Как отметил мэр Москвы, в ближайшие пять лет они должны появиться в каждом районе Москвы.

Также Сергей Собянин упомянул, что еще одним инструментом повышения качества образования стали практикумы. Последние месяцы будущие выпускники посвящают практической подготовке к единому госэкзамену не менее 40% учебного времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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