Собянин: школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

В этом учебном году в столичных школах внедрили единый стандарт предпрофессионального образования. Так, открылись медицинские, инженерные, предпринимательские, психолого-педагогические, медиа и IT-классы. Как отметил мэр Москвы, в ближайшие пять лет они должны появиться в каждом районе Москвы.

Также Сергей Собянин упомянул, что еще одним инструментом повышения качества образования стали практикумы. Последние месяцы будущие выпускники посвящают практической подготовке к единому госэкзамену не менее 40% учебного времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.