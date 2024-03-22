Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Столичные колледжи и предприятия теперь взаимодействуют напрямую и на всех этапах обучения. Для студентов это будет возможностью сразу получить опыт, а работодатель сможет воспитать своего будущего сотрудника – и это часть программы развития среднего профессионального образования в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году в столице построят около сотни новых лабораторий и мастерских. Ими смогут пользоваться студенты столичных колледжей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.