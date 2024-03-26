Первый шаг в профессию: как московские школы готовят будущих врачей

В более чем 130 столичных школах есть медицинские классы – в них уже обучаются свыше 6 000 учеников, планирующих поступить в профильные вузы и стать врачами. Как московские дети со школьной скамьи осваивают сферу здравоохранения – в нашем материале.
Теория и практика
В школах Москвы работают медицинские классы, в которых юные жители столицы готовятся стать врачами. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, школьники углубленно изучают биологию, химию и математику, что позволяет получить более высокие баллы на ЕГЭ.
Еще одна обязательная часть программы медицинских классов – спецкурс "Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека", который разработали департамент образования и науки и Сеченовский университет. На нем школьники получают практические навыки:
- учатся измерять артериальное давление;
- делают ЭКГ и спирометрию;
- анализируют результаты этих обследований;
- узнают строение различных органов на интерактивном анатомическом столе и так далее.
В таких классах у школьников также есть возможность освоить специальность младшей медсестры по уходу за больными в одном из шести медицинских колледжей Москвы. Подростки узнают, как оказать первую помощь, включая сердечно-легочную реанимацию и прием Геймлиха, наложить повязки и жгуты при кровотечениях, как действовать при травмах и ожогах.
Учеба вне школы
В рамках проекта для школьников также проводят экскурсии в медицинских организациях Москвы: например, в поликлиниках, многопрофильных стационарах (в том числе Боткинской больнице, ММКЦ "Коммунарка" и НИИ имени Н. В. Склифосовского) и на подстанции скорой помощи.
Ученики также встречаются с врачами разных профилей, которые делятся опытом работы. В первом учебном полугодии для школьников уже было организовано свыше 180 таких встреч.
Кроме того, в медклассах под руководством преподавателей вузов-партнеров старшеклассники проводят самостоятельные исследования и разрабатывают проекты. Для этого школьнику нужно выбрать одно из 15 направлений, например микробиологию, эпидемиологию, генетику или биоинженерию.
"Некоторые ребята предпочитают исследовательскую деятельность. Например, изучают, как наушники влияют на слух человека, а запахи – на кратковременную память. Другие разрабатывают прототипы устройств и приложений, которые в перспективе могут стать частью научной и медицинской практики, в том числе различные протезы и ортезы, чат-боты с подсказками о первой помощи, умные трости для слепых, нейробудильники и многое другое", – рассказал мэр.
В конце учебного года подростки защищают свои работы на научно-практической конференции "Старт в медицину". Победители и призеры могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.
Выбирать профессию врача необходимо осознанно: выпускник школы, поступающий в медицинский вуз, должен понимать, что его ждет. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила первый заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.
С этим согласилась и директор Ресурсного центра "Медицинский Сеченовский Предуниверсарий" Сеченовского университета Наталья Бирюкова.
"Обучающиеся получают полное представление о том, что такое медицина и какие навыки и знания необходимы для работы в этой области", – добавила она.
Таким образом, из медицинских классов Москвы в Сеченовский университет "поступают ребята целеустремленные, мотивированные и обладающие базовыми знаниями для освоения медицинской профессии", заключила Бирюкова.