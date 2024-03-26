Первый шаг в профессию: как московские школы готовят будущих врачей

В более чем 130 столичных школах есть медицинские классы – в них уже обучаются свыше 6 000 учеников, планирующих поступить в профильные вузы и стать врачами. Как московские дети со школьной скамьи осваивают сферу здравоохранения – в нашем материале.

Теория и практика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В школах Москвы работают медицинские классы, в которых юные жители столицы готовятся стать врачами. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, школьники углубленно изучают биологию, химию и математику, что позволяет получить более высокие баллы на ЕГЭ.



Сергей Собянин мэр Москвы На остальных предметах ребята тоже знакомятся с профессией врача: изучают медицинский английский, читают литературные произведения, посвященные медицине, и так далее.

Еще одна обязательная часть программы медицинских классов – спецкурс "Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека", который разработали департамент образования и науки и Сеченовский университет. На нем школьники получают практические навыки:

учатся измерять артериальное давление;

делают ЭКГ и спирометрию;

анализируют результаты этих обследований;

узнают строение различных органов на интерактивном анатомическом столе и так далее.

В таких классах у школьников также есть возможность освоить специальность младшей медсестры по уходу за больными в одном из шести медицинских колледжей Москвы. Подростки узнают, как оказать первую помощь, включая сердечно-легочную реанимацию и прием Геймлиха, наложить повязки и жгуты при кровотечениях, как действовать при травмах и ожогах.

Медицинские классы – часть реализации нового стандарта предпрофессионального образования. Они появились в Москве в 2015 году и сегодня открыты уже в 136 столичных школах – практически в каждой четвертой. В них обучаются более 6 000 тысяч подростков из 10–11-х классов, и с сентября 2023-го они уже учатся по новому стандарту предпрофессионального образования. Среди партнеров проекта – департамент здравоохранения Москвы, столичные медицинские организации, а также колледжи и шесть ведущих профильных вузов.

Учеба вне школы

В рамках проекта для школьников также проводят экскурсии в медицинских организациях Москвы: например, в поликлиниках, многопрофильных стационарах (в том числе Боткинской больнице, ММКЦ "Коммунарка" и НИИ имени Н. В. Склифосовского) и на подстанции скорой помощи.



Сергей Собянин мэр Москвы Ребята узнают, как организована работа современных медицинских учреждений, что включают новые стандарты медицинской помощи, с помощью какого высокотехнологичного оборудования врачи спасают жизни, как устроены машины скорой помощи и чем оснащены ее выездные бригады, и многое другое. В этом учебном году для школьников провели около 500 экскурсий.

Ученики также встречаются с врачами разных профилей, которые делятся опытом работы. В первом учебном полугодии для школьников уже было организовано свыше 180 таких встреч.

Кроме того, в медклассах под руководством преподавателей вузов-партнеров старшеклассники проводят самостоятельные исследования и разрабатывают проекты. Для этого школьнику нужно выбрать одно из 15 направлений, например микробиологию, эпидемиологию, генетику или биоинженерию.

"Некоторые ребята предпочитают исследовательскую деятельность. Например, изучают, как наушники влияют на слух человека, а запахи – на кратковременную память. Другие разрабатывают прототипы устройств и приложений, которые в перспективе могут стать частью научной и медицинской практики, в том числе различные протезы и ортезы, чат-боты с подсказками о первой помощи, умные трости для слепых, нейробудильники и многое другое", – рассказал мэр.

В конце учебного года подростки защищают свои работы на научно-практической конференции "Старт в медицину". Победители и призеры могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Выбирать профессию врача необходимо осознанно: выпускник школы, поступающий в медицинский вуз, должен понимать, что его ждет. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила первый заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.



Олеся Лукашук первый заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Обучение в медицинском классе позволяет старшекласснику заранее прикоснуться к профессии врача и честно ответить самому себе на вопрос, готов ли он сделать медицину делом своей жизни. А если ответ положительный – получить уникальные знания и навыки, которые снизят порог вхождения в профессию.

С этим согласилась и директор Ресурсного центра "Медицинский Сеченовский Предуниверсарий" Сеченовского университета Наталья Бирюкова.

"Обучающиеся получают полное представление о том, что такое медицина и какие навыки и знания необходимы для работы в этой области", – добавила она.

Таким образом, из медицинских классов Москвы в Сеченовский университет "поступают ребята целеустремленные, мотивированные и обладающие базовыми знаниями для освоения медицинской профессии", заключила Бирюкова.