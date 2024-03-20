20 марта, 00:40Город
"Мой район. Новости": велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ им Баумана готов на 65%
Велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ имени Баумана готов на 65%. Он соединит Басманный район и Лефортово. На Рубцовской набережной он выйдет к учебно-лабораторному корпусу Московского государственного технического университета.
Москвичей поженят на сцене "Геликон-оперы". Новую локацию открыли в честь дня рождения Московского музыкального театра. Столичные ЗАГСы проведут выездные регистрации с 10 по 14 апреля. Торжественные церемонии состоятся под овации зрителей сразу после гала-представления.
В Московском планетарии объявили астрономическую весну. Вместе с ней станет длиннее световой день. Уже к концу марта он увеличится на 2,5 часа. Все дело в том, что 20 марта наступит весеннее равноденствие.
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