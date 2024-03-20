"Мой район. Новости": велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ им Баумана готов на 65%

Велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ имени Баумана готов на 65%. Он соединит Басманный район и Лефортово. На Рубцовской набережной он выйдет к учебно-лабораторному корпусу Московского государственного технического университета.

Москвичей поженят на сцене "Геликон-оперы". Новую локацию открыли в честь дня рождения Московского музыкального театра. Столичные ЗАГСы проведут выездные регистрации с 10 по 14 апреля. Торжественные церемонии состоятся под овации зрителей сразу после гала-представления.

В Московском планетарии объявили астрономическую весну. Вместе с ней станет длиннее световой день. Уже к концу марта он увеличится на 2,5 часа. Все дело в том, что 20 марта наступит весеннее равноденствие.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

