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Новости

20 марта, 00:40

Город

"Мой район. Новости": велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ им Баумана готов на 65%

"Мой район. Новости": велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ им Баумана готов на 65%

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Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

Велопешеходный мост через Яузу в районе МГТУ имени Баумана готов на 65%. Он соединит Басманный район и Лефортово. На Рубцовской набережной он выйдет к учебно-лабораторному корпусу Московского государственного технического университета.

Москвичей поженят на сцене "Геликон-оперы". Новую локацию открыли в честь дня рождения Московского музыкального театра. Столичные ЗАГСы проведут выездные регистрации с 10 по 14 апреля. Торжественные церемонии состоятся под овации зрителей сразу после гала-представления.

В Московском планетарии объявили астрономическую весну. Вместе с ней станет длиннее световой день. Уже к концу марта он увеличится на 2,5 часа. Все дело в том, что 20 марта наступит весеннее равноденствие.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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