Помещения в здании XIX века в Басманном районе выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва представит на аукционе нежилые помещения площадью почти 500 "квадратов" в двухэтажном здании в Басманном районе, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

"В ближайшее время город выставит на аукцион нежилые помещения, которые занимают большую часть двухэтажного здания в Басманном районе. Оно является объектом культурного наследия "Главный дом городской усадьбы, 1820-е годы, 1845 год", – отметил он.

По его словам, площадь помещений составляет 485,9 квадратного метра. Победитель торгов обязуется осуществить работы по сохранению памятника архитектуры, указал Гаман. Все мероприятия будут проходить под надзором Мосгорнаследия.

После проведения необходимых работ у владельца появится возможность использовать объект по своему усмотрению. В частности, он сможет разместить здесь офис, выставочный зал или медицинский центр.

Объект культурного наследия расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро "Чкаловская" по адресу улица Воронцово Поле, дом 7. Рядом находятся корпуса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Из здания можно выехать на Бульварное кольцо и улицу Земляной Вал.

Получить информацию об объектах городской собственности, которые представлены на торгах, можно на инвестиционном портале Москвы. Там опубликована вся документация, а также правила организации аукционов.

Ранее стало известно, что в 2024 году столица предоставит льготы на 7 миллиардов рублей арендаторам нежилой недвижимости. Как уточнил заммэра Владимир Ефимов, в Москве предусмотрены различные льготы на аренду. В частности, для бизнеса действуют минимальная ставка на уровне 6 тысяч рублей за квадратный метр в год и льготная ставка в размере 4,6 тысячи рублей.

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