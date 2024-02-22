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22 февраля, 07:45

Технологии

Роботы "Пиксели" стали убирать московские парки

Роботы "Пиксели" стали убирать московские парки

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С февраля 2024 года московские парки стали убирать роботы. Современных помощников назвали "Пикселями", они появились уже в нескольких локациях. Пока в городе есть 12 таких устройств – роботы могут работать зимой и летом, а на одном заряде способны убираться 16 часов.

Модель "Пиксель" придумали в компании, которая стала одним из первых резидентов площадки Московского инновационного кластера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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