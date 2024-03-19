Световые праздничные украшения начали разбирать в столице

Световые праздничные украшения начали разбирать в Москве. Работы проводят на улицах и площадях, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Елки убрали еще в середине января, теперь очередь дошла до иллюминации – это около четырех тысяч конструкций, которые решили оставить до весны в качестве дополнительного источника света и хорошего настроения. После демонтажа украшения уберут до следующих праздников.

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