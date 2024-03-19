Температура в Москве может подняться до 11 градусов к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в столице может подняться до 11 градусов к концу недели, следует из прогноза на сайте "Метеовести".

В последнее время в Москве фиксируются периодические откаты к холоду. Так, в прошлую субботу в городе было 8 градусов, а в понедельник воздух прогрелся только до 4 градусов. Причиной таких перепадов синоптики назвали смещение циклона.

Со среды, 20 марта, на погоду в столице будет влиять барический максимум, в результате чего ночи станут холоднее, а дневная температура, наоборот, будет выше, говорится в статье. Так, ближайшие две ночи в регионе пройдут при температуре от минус 2 до минус 7 градусов. При этом в среду днем воздух прогреется до 3–8 градусов, а в четверг, 21 марта, – до 4–9 градусов.

Теплый атмосферный фронт проявит себя в субботу, 23 марта. В городе будет облачно, прогнозируются дожди, ожидается южный ветер. При этом ночная температура будет в диапазоне от минус 3 до 2 градусов, а дневная – от 5 до 10 градусов.

В воскресенье, 24 марта, Москва и область окажутся на периферии атлантического циклона. В регионе вновь пройдут дожди, а температура, в свою очередь, продолжит расти: ночью – от 0 до 5 градусов, днем – от 6 до 11 градусов. Таким образом, в конце недели показатели будут на 4–6 градусов выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал апрельскую температуру в предстоящие выходные.

Москвичам рассказали, что вторник, 19 марта, будет самым холодным днем на этой неделе. Затем температурные показатели начнут расти.



"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 19 марта