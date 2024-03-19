Синоптик назвал самый холодный день в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погоду в столичном регионе в ближайшие два дня определит номинальное влияние циклона с запада, сообщает "Вечерняя Москва".

Как рассказал синоптик Александр Ильин, 19 марта станет самым холодным днем на наступившей неделе. Температура воздуха в этот день составит 3–6 градусов тепла днем. Ночью будут держаться околонулевые значения. При этом ожидается низкая облачность, из-за которой скроется даже половина телебашни "Останкино".

В целом в течение недели в Москве будет дождливо, и это поможет ускорить таяние снежного покрова. К концу недели в город придет по-настоящему весенняя погода.

Ильин добавил, что до конца марта в столичном регионе будет достаточно тепло и сухо. Столбики термометров днем превысят показатели климатической нормы на 1–3 градуса, при этом ночью температура будет колебаться от минус 3 до 2 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москве к концу первого весеннего месяца высота снежного покрова уменьшится в 3–4 раза. Так, к выходным, 23–24 марта, она должна составить около 30–35 сантиметров вместо 46.



"Атмосфера": 3 градуса тепла ожидается в Москве 19 марта