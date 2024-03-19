В Москве продлили погодную опасность из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 21 марта из-за гололедицы. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 21 марта. В Подмосковье предостережение выпустили до 21:00 20 марта.

Между тем стало известно, что к концу текущей недели в столице установится апрельская температура. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с пятницы, 22 марта, ожидается более облачная погода, а на следующий день в Москве пойдет дождь.

Это подтвердил и синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин. Он уточнил, что предстоящие выходные в столице, 23 и 24 марта, будут теплыми и дождливыми.

19 марта станет самым холодным днем на текущей неделе. Синоптик Александр Ильин поделился, что столбики термометра во вторник покажут 3–6 градусов тепла днем.

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 19 марта