Москвичам пообещали апрельскую температуру к концу недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Апрельская температура установится в столице к концу недели, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".

"В четверг прогнозируется, что гребень высокого давления победит, погода будет достаточно солнечная. Начиная со второй половины пятницы ситуация меняется, антициклон будет отходить на восток, а циклоническая ложбина – приближаться к столице", – отметил он.

При этом синоптик спрогнозировал с пятницы, 22 марта, более облачную погоду. В субботу, 23 марта, в Москве ожидается дождь, предупредил он. Однако в этот день будет тепло: ночью температура будет около 0 градусов, а днем – от 5 до 10 градусов, уточнил Вильфанд.

Эксперт также рассказал, что в воскресенье, 24 марта, ночная температура будет колебаться в диапазоне от 2 до 4 градусов, а дневная – от 7 до 10 градусов. По его словам, такие показатели больше характерны для апреля. Высота сугробов постепенно будет уменьшаться, резюмировал он.

Ранее о теплых, но дождливых предстоящих выходных предупреждал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин. Из его прогноза следует, что и в субботу, и в воскресенье есть вероятность выпадения осадков.

До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова в Москве должна уменьшиться в 3–4 раза к концу первого весеннего месяца.



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