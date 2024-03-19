Дождливые выходные ожидаются в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предстоящие выходные в Москве, 23 и 24 марта, будут теплыми и дождливыми. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Ожидается теплая погода в Москве, облачная, с осадками", – сказал он.

Синоптик подчеркнул, что в субботу, 23-го числа, ожидается от 5 до 10 градусов, а 24 марта будет от 7 до 12 градусов. Однако все выходные дни будет вероятность выпадения осадков. В результате теплая погода с дождями приведет к активному таянию снега, добавил Ильин.



Ранее он рассказывал, что в целом вторая половина марта в Москве ожидается теплой и сухой. Однако, по его словам, снежный покров еще долго не сойдет.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, комфортная погода в Москве установится с 20 марта. Однако 23-го числа в столицу придут небольшие дожди.

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