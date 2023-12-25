Автопродление срока действия водительских прав в РФ закончится в 2024 году – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024–2025 годах, не будут автоматически продлевать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на собеседника из руководства ГИБДД.

По словам специалиста, автопродление решили не продолжать и ограничиться изначально запланированными сроками. Поэтому с 1 января 2024 года для продления прав нужно будет посещать отдел ГИБДД и делать справку № 003-В/у.

Отмечается, что новые права будут выдаваться на десять лет. Это затронет примерно два миллиона водителей. Между тем источник в Госдуме сообщил, что в следующем году планируется принять поправку и увеличить срок действия прав до 20 лет.

Норма, скорее всего, начнет действовать с 2025 года, уточнил он. На данный момент идея и нюансы согласовываются с ГИБДД. Если решение примут, продление водительского удостоверения в 2024 году будет до 2034-го, а в 2025-м – до 2045 года.

Между тем срок действия истекших в прошлом или истекающих в этом году водительских удостоверений граждан РФ продлили на три года. Об этом сообщал глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также стало известно, что МВД России подготовило изменения в регламент проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. В частности, нововведения коснутся перечня для отказа в допуске к экзамену.

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