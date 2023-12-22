МВД изменит регламент проведения экзамена на получение водительских прав

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МВД России подготовило изменения в регламент проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Уточняется, что нововведения коснутся перечня для отказа в допуске к экзамену. Теперь отказать смогут тем, кто не имеет права водить автомобиль и был ранее подвергнут наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения либо отказался от медосвидетельствования.

"Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию", – объяснили в пресс-службе.

Кроме того, планируется расширить основания для приостановки госуслуги по проведению экзаменов и выдаче водительских прав. Это грозит тем, у кого в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению ТС. Подчеркивается, что в данном случае госуслугу приостановят до момента предъявления действующих документов.

"Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата", – добавили в ведомстве.

При этом в пресс-службе заявили и о некоторых послаблениях. Так, по итогам анализа результатов практических экзаменов с 2021 года было решено увеличить общую сумму штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которых экзаменуемый получает оценку "не сдал".

Изменения могут вступить в силу с 1 апреля 2024 года, заключили в пресс-службе.

Ранее аналитики заявили, что 29% россиян не хотят получать водительские права. Отмечается, что водительские права получили 59% граждан страны, 5% россиян хотят сдать экзамены и получить права в ближайший год, а 13% думают о получении документа, но пока что не посещали заведения для обучения.

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