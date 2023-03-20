Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав продлили на три года

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Срок действия истекших в прошлом или истекающих в этом году водительских удостоверений граждан РФ продлили на три года. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", – отметил он.

Решение продлить истекающие водительские права было принято еще весной прошлого года. Как объяснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.

Между тем член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник отмечал, что оно также позволит россиянам сэкономить деньги в непростых условиях. По его мнению, в целом срок действия водительских документов следует увеличить.



Действие истекающих водительских удостоверений продлят в РФ на 3 года

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