В Новогирееве завершилось строительство дома по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили строительство дома в районе Новогиреево на улице Утренней, владении 20, строении 2, в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание, возведенное по индивидуальному проекту, состоит из четырех секций. Его особенностью является фасад, уточнил глава Депстроя. Работники выполнили его в нескольких цветах: два корпуса вышли белые, другие два – серый и оранжевый.

Участникам программы, по словам Загрутдинова, предоставят 321 квартиру, в каждой из которых специалисты выполнили чистовую отделку. Из них однокомнатных –179, двухкомнатных – 66, в том числе две для маломобильных жильцов, а трехкомнатных – 76.

На первом этаже разместили помещения для торговли и сервиса, добавил руководитель департамента. В жилой части первого этажа обустроили вестибюль, лифтовой холл, подсобные помещения, комнату консьержа, колясочную и зону с почтовыми ящиками.

Здание также оснастили системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и видеонаблюдением, отметил Загрутдинов.

Кроме того, у новостройки удобная транспортная доступность: до метро "Перово" – всего 600 метров, то есть семь минут пешком. А во дворе организовали детскую и спортивную площадки, зоны "тихого" отдыха со скамейками и высадили деревья с кустарниками.

До этого руководитель Депстроя рассказал о завершении монолитных работ на строительстве компенсационного дома для обманутых дольщиков ЖК "Мегаполис" на улице Николая Старостина. Загрутдинов уточнил, что на данный момент продолжаются монтажные работы систем электроснабжения и электроосвещения, вентиляции, отопления, водопровода, слаботочных систем.