Завершены монолитные работы в доме для обманутых дольщиков ЖК "Мегаполис"

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Специалисты завершили монолитные работы на строительстве компенсационного дома для обманутых дольщиков ЖК "Мегаполис" на улице Николая Старостина, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, после окончания данного этапа строители приступили к демонтажу двух башенных кранов, один из которых уже разобран. Жилой комплекс состоит из двух корпусов, квартиры для обманутых дольщиков предоставят в первом – это 24-этажное здание с подземным паркингом на 99 машино-мест общей площадью 54,3 тысячи квадратных метров.

На данный момент продолжаются монтажные работы систем электроснабжения и электроосвещения, вентиляции, отопления, водопровода, слаботочных систем.

Также специалисты продолжают кладку внутренних стен в жилых помещениях и местах общего пользования, а в паркинге – монтаж противопожарной системы и завершают чистовую отделку помещений.

Кроме того, на прилегающей территории вывозят грунт, устанавливают бордюрный камень и устраивают дорожное покрытие, добавил Загрутдинов.

"Изначально ЖК "Мегаполис" планировалось возвести на улице Салтыковской, владении 8. Однако застройщик АО "Косинское" не приступал к фактическим работам и даже не оформил разрешительную документацию. При этом жилье было реализовано по предварительным договорам купли-продажи в нарушение закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ). В апреле 2017 года АО "Косинское" было признано банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве компенсационного дома, квартиры в котором предоставят в том числе пострадавшим гражданам", – заключил руководитель департамента.

Ранее Загрутдинов сообщил, что шесть жилых комплексов для обманутых дольщиков достроят в Москве в 2024 году. По его словам, на всех объектах сейчас идут активные строительные работы. Три из них возводятся в ТиНАО: ЖК "Легенда" в Троицке, ЖК "Воскресенское" и ЖК "Марушкино", расположенные в одноименных поселениях.

Еще пять объектов рабочие достраивают в границах старой Москвы: ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского, ЖК "Терлецкий парк" в Перове, ЖК "Квартал Триумфальный" в Фили-Давыдкове, ЖК "Малыгина, 12" в Лосиноостровском районе, а также компенсационный дом для дольщиков ЖК "Мегаполис" на востоке Москвы, заключил глава ведомства.