Шесть ЖК для обманутых дольщиков достроят в Москве в этом году

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Шесть жилых комплексов для обманутых дольщиков достроят в Москве в 2024 году. Об этом заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что всего сейчас силами департамента достраиваются восемь проблемных объектов. Два из них – ЖК "Воскресенское" и ЖК "Квартал Триумфальный" будут обследованы, сроки завершения для них еще не определены. Загрутдинов уточнил, что подобную задачу поставил перед ведомством Сергей Собянин.

По словам Загрутдинова, на всех объектах сейчас идут активные строительные работы. Три из них возводятся в ТиНАО: ЖК "Легенда" в городском округе Троицк, ЖК "Воскресенское" и ЖК "Марушкино", расположенные в одноименных поселениях.

Еще пять объектов рабочие достраивают в границах старой Москвы: ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского, ЖК "Терлецкий парк" в Перове, ЖК "Квартал Триумфальный" в Фили-Давыдкове, ЖК "Малыгина, 12" в Лосиноостровском районе, а также компенсационный дом для дольщиков ЖК "Мегаполис" на востоке Москвы, заключил глава ведомства.

Ранее в проблемном ЖК "Троицк Е-39", расположенном на улице Текстильщиков в Троицком административном округе, дольщикам передали больше половины квартир.

Строительство ЖК началось в 2003 году. В 2005 году его застройщик – ЗАО ПСФ "НОРД" – был признан банкротом. Затем строительство продолжил город.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками в России закрыты. Он призвал региональные команды тоже выполнить свои обязательства.

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