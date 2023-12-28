Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

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Федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками в России закрыты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

На совещании с регионами он подчеркнул, что до конца года планируется принять решение о восстановлении прав всех граждан – участников долевого строительства.

"Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками", – подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, было решено, кому предоставить жилье, а кому – выплатить компенсации. По его словам, все выплаты осуществят в течение нескольких месяцев. Вице-премьер призвал региональные команды тоже выполнить свои обязательства.

В декабре отмечалось, что рабочие достраивают девять проблемных объектов в столице. Все функции и полномочия по завершению строительства таких объектов переданы департаменту строительства Москвы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что вопросы по 655 объектам долгостроя решили в столице за 12 лет. В работе остаются 204 стройки.

В Москве достроили один из самых проблемных долгостроев