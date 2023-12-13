В Москве достроят 9 проблемных объектов для обманутых дольщиков

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Рабочие в данный момент достраивают девять проблемных объектов в столице. Все функции и полномочия по завершению строительства таких объектов переданы департаменту строительства Москвы, сообщил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, все работы проводят за счет бюджетных средств согласно постановлению правительства города "О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы".

Четыре здания строят в ТиНАО – это жилой комплекс "Легенда", дом в поселении Кокошкино, ЖК "Марушкино" и "Воскресенское", рассказал Загрутдинов.

Еще в столице достраивают ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского, "Квартал Триумфальный" в районе Фили-Давыдково, "Терлецкий парк" в Перове, "Малыгина, 12" в Лосиноостровском районе и компенсационный дом для дольщиков ЖК "Мегаполис" на востоке города.

"Кроме того, за последние полгода были введены два комплекса в ТиНАО: ЖК "Троицк Е-39" и "Остров Эрин". Там сейчас идет выдача ключей дольщикам", – отметил Загрутдинов.

Он также пояснил, что достроить проблемный дом сложнее, чем начинать "с нуля". Это связано с большим количеством документации, которую нужно переоформить, а также с изменением требований и нормативов при постройке объекта.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что вопросы по 655 объектам долгостроя решили в столице за 12 лет. В работе остаются 204 стройки.

По его словам, за это время в эксплуатацию ввели 188 объектов, на 265 возобновили работы, на 202 площадках демонтировали конструкции, а территории приведены в порядок и благоустроены.

В Москве достроили один из самых проблемных долгостроев