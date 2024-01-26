Больше половины квартир передали дольщикам в проблемном ЖК "Троицк Е-39"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В проблемном ЖК "Троицк Е-39", расположенном на улице Текстильщиков в Троицком административном округе (ТАО), дольщикам передали больше половины квартир. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время с дольщиками подписано 217 актов приемки-передачи квартир. Собственникам выданы ключи от 186 квартир. Процесс передачи квартир продолжается", – пояснил он.

Для оформления акта приема-передачи квартиры дольщикам нужно предоставить пакет документов, перечень которых опубликован на сайте столичного Фонда защиты прав дольщиков.

Всего в ЖК предусмотрено 336 квартир, процесс передачи которых начался в сентябре 2023 года. Месяцем ранее объект ввели в эксплуатацию.

Строительство ЖК началось в 2003 году. В 2005 году его застройщик – ЗАО ПСФ "НОРД" – был признан банкротом. На сегодняшний день организация полностью ликвидирована.

После этого строительство продолжил город. Решение об этом принял Сергей Собянин в 2023 году.

В настоящее время столичный департамент строительства ведет работы на девяти проблемных объектах. В частности, четыре здания строят в ТиНАО – это жилой комплекс "Легенда", дом в поселении Кокошкино, ЖК "Марушкино" и "Воскресенское". Все работы проводят за счет бюджетных средств согласно постановлению правительства города.



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