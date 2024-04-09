В составе ЖК на востоке Москвы появятся общественные огороды

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/компания "Брусника"

В рамках благоустройства жилого комплекса "Метроном" на востоке Москвы появится несколько общественных огородов, сообщил заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

"В современных жилых комплексах отмечается разнообразие инфраструктуры. Это, ставшие уже обязательными, детские и спортивные площадки, скверы и общественные пространства. Однако в последнее время стали появляться и новые виды досуговой инфраструктуры, например общественные огороды", – отметил вице-мэр.

По его словам, на прилегающей территории будущего ЖК выделили два участка. Кроме того, там же установят ящик для инвентаря и резервуар для воды, отметил вицэ-мэр.

"На базе такой инфраструктуры могут формироваться устойчивые сообщества, которые, что крайне важно, будут испытывать совсем другую ответственность за территорию", – добавил он.

Ранее Бочкарев сообщил о том, что на территории жилого комплекса в Обручевском районе Москвы появится ландшафтный экопарк. Он включит в себя детские площадки, зоны для занятий спортом и центральный пешеходный бульвар. Также в рамках проекта в парке высадят 26 сортов растений, включая 20 видов кустарников и деревьев. Шесть видов растений будут многолетними.