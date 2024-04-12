"КосмоГонка" в рамках соревнований "Лига универов" прошла в Москве

В День космонавтики команды столичных вузов встретились во втором этапе соревнования "Лига универов" "КосмоГонке". Ее посвятили достижениям в сфере космоса. Участие в гонке приняли 200 студентов из 20 вузов города.

По результатам соревнований 10 команд, набравших наибольшее количество баллов, пройдут в гранд-финал конкурса и будут бороться за главный приз – кубок чемпиона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.