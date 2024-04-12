Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 12 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь и сильный ветер ожидаются в столице 12 апреля, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В связи с этим круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Город принимает все необходимые меры, чтобы защитить от порывов ветра сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли.

Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям поручили привести в готовность источники аварийного питания, уточнили в ведомстве.

В главном управлении МЧС России по Москве добавили, что ветер усилится до 17 метров в секунду. В связи с этим горожан попросили соблюдать осторожность, быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в Москве в выходные дни. Температура понизится до 2–7 градусов ночью и 12–16 – днем, пройдут дожди, а ветер усилится до 18 метров в секунду. С приближением фронтальной волны в понедельник, 15 апреля, возможны более интенсивные осадки.