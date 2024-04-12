Москвичей предупредили о резком похолодании и дождях в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Резкое похолодание ожидается в Москве в выходные дни, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, температура понизится до 2–7 градусов ночью и 12–16 – днем, пройдут дожди, а ветер усилится до 18 метров в секунду. С приближением фронтальной волны в понедельник, 15 апреля, возможны более интенсивные осадки.

Давление будет высоким в пятницу, а в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, начнет падать.

В свою очередь портал "Метеоновости" пишет, что 12 апреля столичный регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона, и связанного с ним вторичного холодного атмосферного фронта.

В связи с этим во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, усилится ветер, а температурный режим продолжит понижаться. Температура воздуха составит 13–15 градусов тепла, а ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН и климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что в этом году лето в столичном регионе может стать таким же жарким, как и лето в 2010-м.