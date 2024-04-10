Стартовал прием заявок на участие в спартакиаде "Моспром-2024"

В Москве стартовала регистрация на спартакиаду "Моспром-2024". Представители столичных предприятий, а также студенты вузов и колледжей смогут попробовать свои силы в 13 видах спорта, среди которых – легкая атлетика, шахматы, баскетбол, плавание и многое другое.

Соревнования начнутся в июле и продлятся до конца сентября. Зарегистрироваться можно на сайте спартакиады до конца июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.