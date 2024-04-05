Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 15:45

Технологии

"Техно": три столичных сайта, на которых можно бесплатно заниматься спортом с тренерами

"Техно": три столичных сайта, на которых можно бесплатно заниматься спортом с тренерами

Маршруты наземного транспорта в районе Белорусского вокзала изменятся 6 апреля

"Техно": топ-3 сайтов, на которых можно бесплатно заниматься спортом с тренерами

"Техно": терминалы со спецкамерами стали появляться в столице

"Техно": терминал самообслуживания на основе нейросетей разработали в Москве

Сеть столовых и кафе с умной кассой стали расширять в Москве

Собянин: проект "Активный гражданин" собрал 250 миллионов мнений

"Техно": новые технологии в системе образования Москвы

Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

"Техно": как устроены современные московские школы

С помощью московских сервисов жители столицы могут заниматься спортом с профессиональными тренерами бесплатно. Например, можно использовать сайт "Спортивные выходные" – там можно записаться на бесплатную тренировку. При этом занятия проходят в живописным местах столицы.

Еще можно использовать сайт "Мой спортивный район" и сервис "Поиск и бронирование спортивных услуг" на портале mos.ru, на котором можно в онлайн-режиме оформить абонемент для занятий. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологииспортвидеоАлина ГилеваСтанислав КуликМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика