Московские выпускники стали чаще поступать на бюджет в ведущие вузы РФ

В три раза выросло число столичных выпускников, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы страны. Как считают в правительстве, свою эффективность показывает московский стандарт подготовки к ЕГЭ. Это в первую очередь введение практикумов по выбранным предметам.

Новый формат подготовки к ЕГЭ запустили в столичных школах в 2023 году. Группы одиннадцатиклассников формируют по предметам, которые необходимы для поступления в вуз. Учитывают и то, сколько ученик хочет получить баллов на госэкзамене.

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