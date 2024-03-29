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Теракт в "Крокус Сити Холле" был подготовлен и проплачен Украиной. Соответствующее мнение высказал депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф в соцсети Х.

Он считает, что Украина пыталась скрыть свою причастность к происшествию с помощью спецслужб Чехии, которые пустили в массы историю про "пропаганду, проплаченную Россией" в Европе.

"Потому что мы должны продолжать русских ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", – объяснил де Грааф.

Ранее следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после подожгли концертный зал в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, пострадали 382.

Силовики задержали 11 человек. Четверых непосредственных исполнителей теракта Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Спустя время суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем отправил в СИЗО восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

