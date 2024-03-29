Страны ШОС готовы взаимодействовать с РФ в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спецслужбы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества готовы сотрудничать с силовыми структурами России в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил ТАСС директор исполкома Регионального антитеррористического центра ШОС Руслан Мирзаев.

Произошедший теракт он назвал чудовищным.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Согласно последним данным погибли 143 человека, а пострадали 360.

Спецслужбы совместно с полицией задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей теракта.

Следователи подтвердили связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. Следствие нашло подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.