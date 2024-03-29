Москвич стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по физике – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Девятиклассник из Москвы Владислав Жиганов на всероссийской олимпиаде по физике набрал больше всего баллов в своей параллели и стал абсолютным победителем. Также мальчик получил специальный приз жюри за лучший результат на экспериментальном туре, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что олимпиада прошла в образовательном центре "Сириус". Столичные школьники выступили там успешно. Так, 10 ребят стали победителями, еще 57 – призерами, рассказал мэр.

Собянин поздравил всех участников, пожелал им интересных открытий в любимых дисциплинах и новых успехов. Кроме того, градоначальник поблагодарил преподавателей за труд, а родителей – за воспитание талантов.

Ранее сообщалось, что московские учащиеся стали абсолютными победителями на первых финалах всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК). Лучший результат по французскому языку показала 11-классница Анастасия Черникина из школы № 2107, по МХК – Мария Шершукова из школы Центра педагогического мастерства.