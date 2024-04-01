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Новости

01 апреля, 22:15

Новости

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

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Новый учебный корпус школы № 648 в Ховрине примет первых учеников 1 сентября. Строительство здания уже подошло к концу. Кроме того, осенью 2024 года в районе откроется новая детская поликлиника. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В соседнем Головинском районе 80 семей готовятся переехать в новые квартиры по программе реновации. Всего она затронет 137 домов. Снесут не все. Ожидается, что после расселения три сохранят как дома авторской архитектуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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