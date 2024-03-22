"Мой район. Новости": в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево"

В ближайшее время в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево", на которые местные жители жалуются из-за неприятного запаха. Ремонт повысит надежность работы системы водоотведения и обеспечит необходимый резерв мощностей.

Специалисты комплекса городского хозяйства смонтируют высокомощные газоочистные установки. Кроме того, на объекте поставят энергоэффективное насосное оборудование. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".