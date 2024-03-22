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22 марта, 10:15

Город

"Мой район. Новости": в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево"

"Мой район. Новости": в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево"

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В ближайшее время в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево", на которые местные жители жалуются из-за неприятного запаха. Ремонт повысит надежность работы системы водоотведения и обеспечит необходимый резерв мощностей.

Специалисты комплекса городского хозяйства смонтируют высокомощные газоочистные установки. Кроме того, на объекте поставят энергоэффективное насосное оборудование. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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