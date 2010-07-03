В Рыбинске экскаватор раскопал капсулу времени 1968 года

Фото: Администрация города Рыбинск

В Рыбинске экскаватор во время земляных работ раскопал капсулу времени, заложенную 51 год назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Закладка была сделана в 1968 году под памятником Ленину при строительстве парка.

Памятник перевезли в музей Советской эпохи несколько лет назад. Но тогда при демонтаже нашли только табличку, указывающую, что в земле оставлено послание от комсомольцев.

Как оказалось, в капсуле оставили послание молодые люди, которые послали потомкам "горячий комсомольский привет".

Капсулу передадут специалистам, которые изучат послание. После этого артефакт займет место в экспозиции одного из городских музеев.

Ранее на Аляске нашли послание в бутылке советских времен. Фотографии необычной находки опубликовал в соцсети американец. Он просил помочь с переводом.