На Аляске нашли послание в бутылке советских времен

Бутылку советских времен с посланием морякам Владивостока нашел житель Аляски Тайлер Иванофф. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Американец опубликовал в соцсетях фотографии необычной находки, в том числе снимок самого письма в развернутом виде. Автор поста попросил интернет-пользователей, которые владеют русским языком, перевести текст.
"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства" – начинается послание. Его автор поприветствовал тех, "кто найдет эту бутылку", и попросил передать сообщение на плавбазу "Сулак" во Владивостоке. "Всему экипажу желаем хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", – говорится в тексте записки.
На послании есть дата – 20 июня 1969 года. Таким образом, "капсулу времени" удалось найти лишь спустя полвека.
Весной прошлого года на пляже в Австралии обнаружили старейшее в мире послание в бутылке. Бутылку с "секретом" заметила местная жительница, которая прогуливалась с семьей по пляжу в 180 километрах от города Перт. Из текста записки удалось установить, что она датируется 12 июня 1886 года, а бутылку выбросили с немецкого парусного судна "Паула" в 950 километрах от побережья Австралии.
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