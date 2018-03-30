Во Флориде на пляже нашли обломки корабля XVIII века

Обломки старинного корабля обнаружили на одном из пляжей в американском штате Флорида. По словам экспертов, находка может датироваться XVIII веком, пишут "Аргументы недели".

О необычной находке сообщила жительница округа Сент-Джонс Джулия Тернер. Прогуливаясь по пляжу с восьмилетним сыном, она заметила странную конструкцию, которая по форме напоминала часть пирса или забора. Рассмотрев ее поближе, Тернеры поняли, что перед ними обломки старинного парусника.

После анализа обломков, специалисты заявили о высокой ценности находки, так как крупные фрагменты старинных кораблей вымывает на берег очень редко.

Отмечается, что артефакт обнаружили на государственной земле, поэтому эксперты передали данные о нем чиновникам. Теперь дальнейшую судьбу находки решит государство.