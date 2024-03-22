Работники соцсферы столицы стали прототипами героев спектакля в московском театре

Работники соцсферы столицы стали прототипами героев спектакля в Драматическом театре на Бронной. Там пересмотрели взгляд на пьесу "Пигмалион", и теперь действие происходит в столичных загсах, центрах долголетия и флагманах больниц. Подробности привела заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что город системно занимается улучшением работы социальных учреждений. Тот факт, что московские проекты стали декорациями спектакля – это не только качественная, но и художественная оценка проделанной работы, отметила Анастасия Ракова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.