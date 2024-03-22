Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 12:00

Город

Работники соцсферы столицы стали прототипами героев спектакля в московском театре

Работники соцсферы столицы стали прототипами героев спектакля в московском театре

Свыше 30 московских дворов благоустроят на деньги, полученные от платных парковок

Медики больницы Вересаева спасли мужчину, у которого остановилось сердце на полтора часа

Столичные фонтаны начали готовить к началу весенне-летнего сезона

Более 90 тыс такси работают в Москве

"Мой район": хоккей во дворе. Косино-Ухтомский район

"Город без окраин": Арбат

Акция по чипированию домашних животных в столице завершится 31 марта

Более 30 столичных площадок для регистрации брака включили в проект "Новые адреса счастья"

Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

Работники соцсферы столицы стали прототипами героев спектакля в Драматическом театре на Бронной. Там пересмотрели взгляд на пьесу "Пигмалион", и теперь действие происходит в столичных загсах, центрах долголетия и флагманах больниц. Подробности привела заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что город системно занимается улучшением работы социальных учреждений. Тот факт, что московские проекты стали декорациями спектакля – это не только качественная, но и художественная оценка проделанной работы, отметила Анастасия Ракова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтеатрвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика