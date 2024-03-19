В Москве начали демонтировать праздничные световые конструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве приступили к демонтажу праздничных световых конструкций на улицах и площадях, рассказал глава столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

С его слов, часть украшений, в том числе свыше тысячи елей, убрали еще в середине января.

"Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", – сказал вице-мэр.

Бирюков добавил, что специалисты комплекса доставят все конструкции на склады, где они будут храниться до следующих праздников. Изделия проверят на предмет возможных повреждений, очистят их и при необходимости отправят на ремонт, уточнил заммэра.

Все световые конструкции, которые используют в столице, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, оно потребляет во много раз меньше электроэнергии, отметил Бирюков.

Вместе с тем заммэра рассказал, что в Москве сформировали необходимый запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение столицы. Все конструкции являются многофункциональными с возможностью многократного использования, заключил Бирюков.

Накануне стало известно, что около двух тысяч инженерных сооружений промоют после зимы в Москве, масштабные работы уже стартовали. По словам Бирюкова, специалисты комплекса приведут в порядок мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.



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