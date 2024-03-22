Сильный ветер ожидается в Москве 23 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу, 23 марта. На фоне непогоды в столичном регионе будет действовать желтый уровень опасности. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра.

"Ветер – 15 метров в секунду. Период предупреждения с 09:00 23 марта до 15:00 23 марта", – отмечается в публикации.

Ранее глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что предстоящие выходные в Москве будут пасмурными. По его словам, дневная температура будет в районе 6–8 градусов.

На следующей неделе в город придет похолодание с дождем и мокрым снегом, отметил Шувалов. Температура с 25 по 31 марта не будет подниматься выше 5 градусов тепла днем, а ночью она вернется к нулевым значениям, уточнил он.



"Атмосфера": 4 градуса ожидается в столице вечером 22 марта